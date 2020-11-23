Avcılar'da kentsel dönüşüm aralıksız devam ediyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Avcılar'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Avcılar'da riskli binaların yıkımı sürüyor. Avcılar'da deprem korkusuyla yaşayan binlerce insanın hayatını değiştiren imar plan notu değişikliğinin ardından Avcılar'da her gün onlarca bina yenileniyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli Avcılar Reşitpaşa Caddesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından iki başkan cadde üzerinde yürüyüp esnafla sohbet ettikten sonra, caddede bulunan Barış Manço Kültür Merkezine geçildi. Burada Avcılar kentsel dönüşüm bölgesi projesi hakkında sunumlar yapıldı. Sunumlar bittikten sonra Başkan Hançerli, kürsüde açıklama yaptı.

“5 bin konut kentsel sürecine girdi”

Açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli, “Kentsel dönüşüm ile ilgili bir konuda burada olduğunuz için Avcılar halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok yol kat ettik ama önümüzde çok büyük bir yol var. Uzun bir yol var. Bu yükün altından ne tek başına Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de tek başına devletimiz kalkamaz. Çalışmalar yaptıkça ortaya çıkıyor. Yıllardır ötelenmiş, yıllardır yapılmamış ve deprem olduktan sonra hatırlanan deprem sorunu deprem üzerinden geçtikten sonra unutulmuş. Biz unutmamaya söz verdik. 5 bin konut kentsel sürecine girdi 1 yıllık süreç içinde girdi. Yaklaşık 65 bin konut yenileme görevimiz var. Bu görevimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sunacağı katkıyla çok daha hızlı çok daha etkin yapacağız” ifadelerini kullandı.