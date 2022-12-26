Avcılar'da kiracının yakıp kaçtığı evden yeni detaylar ortaya çıktı

Avcılar'da ev sahibi ile kira zammı için anlaşmazlığa düşen kiracı, evi boşalttıktan sonra daireyi yaktı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, duvarı yıkılan ve harabeye dönen evin gündüz görüntülendi. Şahsın 7 yıllık kiracısı olduğunu anlatan ev sahibi Mehmet Yılmaz, "700 liradan oturuyordu. Bunu bin 500 lira yapsak olmaz mı? zam geldi dedim. Evi benzin döküp yakmış" dedi.

Olay, Avcılar Tahtakale Mahallesi, Doruk Sokak üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. Ev sahibi, 3 katlı binanın birinci katında aylık 700 TL'ye oturan kiracısı Osman Eravcı'den bin 500 TL kira istemesiyle tartışma çıktı. Zamma karşı çıkan kiracı evi yakmakla ev sahibini tehdit ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine ev sahibi Mehmet Yılmaz, karakola giderek 7 yıllık kiracısından şikayetçi oldu. Kendisinin şikayet edildiğini öğrenen kiracı Osman Eravcı, 4 tane çocuğunu akrabalarının yanına götürdü. Ardından gece saatlerinde evi benzinle yakarak kaçtı. Evde meydana gelen patlama nedeniyle bir odanın dış duvarı yıkıldı.

Evin yandığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şahsın 7 yıllık kiracısı olduğunu anlatan ev sahibi Mehmet Yılmaz, “Kiracıydı alt katımda oturuyordu, 7 yıldır, 700 liradan oturuyordu. Dedim bunun bin 500 lira yapsak olmaz mı? Zam geldi dedim. O ara bu dedi ki ben bu evi yakarım, iyi yakarsan ben de karakola gider söylerim dedim. Karakola gittim dilekçe verdim. Gece 04.00'da namaza kalktım, baktım evden, alt kattan sesler geliyor. Namazdan çıkar çıkmaz, baktım alt kattan duman, alev yükseliyor. Çıktım baktım evi benzin döküp yakmış. Bomba gibi kapıları patlatmış. Benzin dökmüş, içerde alevler yanıp dışarı çıkamayınca patlatmış. 6-7 kişi oturuyorduk, haliyle korktuk. En sonunda peşinden koştum, hanımı da yanındaydı taksisine binip çekti, gitti. Çocukları vardı daha önce götürmüş” diye konuştu.

Avukatıyla karakola giden ev sahibi Mehmet Yılmaz, kiracısı Osman Eravcı' den şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.