Avcılar'da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı

Avcılar'da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce kavgalı oldukları öğrenilen 3 komşusu ile ‘evinin önüne araba park etme' meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.'yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.