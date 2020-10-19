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Avcılar'da komşular arasındaki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Avcılar'da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde dün öğlen 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.'yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.


Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte4 saldırdıkları görülüyor.

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