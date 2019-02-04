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Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde korkutan yangın

Avcılar’da 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Avcılar'da 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.


Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın en alt katındaki konfeksiyon atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı atölyedeki yangını farkeden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Komşu apartmanların sakinleri sokağa dökülürken konfeksiyon çalışanları ise mesai başlama saatinde atölyelerinin yandığını görmesiyle büyük şok yaşadılar. Yangında ise herhangi bir yaralı veya can kaybı yaşanmadı.

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