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Avcılar'da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının Covid-19 genelgesi kapsamında Avcılar’da korona virüs denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığının Covid-19 genelgesi kapsamında Avcılar'da korona virüs denetimleri yapıldı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı denetimlerde pazar, kafe ve sokaklarda salgın tedbirleri yerinde incelendi.


İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele genelgesi kapsamında İstanbul'daki denetimler sıklaştırıldı. Avcılar'da da Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve belediye ekiplerince pazar, kafe ve sokaklarda denetim yapıldı. Denetimlerde vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam İnan, "Kurallara uyduğumuz zaman büyük oranda korunmuş oluyoruz. Mesafeye, maske kurallarına bakıyoruz. Bu konuda esnafı uyarıyoruz. Bu konu ile ilgili bilinç oluşturmak ve devletimizin bu konuya verdiği önemi anlatıyoruz. Bu kurallara uymanın bize bir maliyeti yok ama uyulmadığı zaman büyük bir maliyeti var. Giden kaybolan canların yanında hastalık ile mücadelede aktardığımız kaynaklar önemli. Biz basit tedbirler ile bundan korunacak iken korunmadan devam edersek ülkemiz için sıkıntı bir durum olur. Bunu hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım" dedi.

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