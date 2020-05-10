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Avcılar'da kuaför ve berberlerde dezenfekte çalışmaları yapıldı

Avcılar Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı tutulan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak olan ilçedeki berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Avcılar Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak olan ilçedeki berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Korona virüse karşı gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, alanları özenle pazartesi gününe hazırladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili gönderdiği genelgeyle dükkanların nasıl çalışılacağı açıklanmıştı.

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