Avcılar'da kurban satış ve kesim alanları dezenfekte edildi

Avcılar Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için Kurban Bayramı'nda kullanılacak olan kesim alanlarında dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Avcılar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren Tahtakale Mahallesi sınırları içinde yer alan kurban pazarında dezenfekte işlemine başladı. Ekipler, kurban pazarındaki ortak alanlarda, giriş ve çıkış noktalarında dezenfekte işlemini yaptı. Kurban pazarındaki dezenfekte işleminin tamamlanmasının ardından ise ekipler ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Bütün kesim alanlarını dolaşarak gerekli görülen tüm alanları dezenfekte eden ekipler, vatandaşların kurban ibadetlerini virüs riskinden uzak yaşayabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Gerçekleştirilen temizlik işlemleri ile vatandaşların kurban ibadetlerini rahat ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri sağlanacak.

İlçe genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Kurban Bayramı'nın ilçemiz genelinde temiz ve sorunsuz geçebilmesi için ekiplerimizle titiz bir çalışma yürütüyoruz. Pandemi döneminin etkilerinin yaşandığı bu günlerde sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımı konusunda uyarılarımızı yaparak komşularımızın sağlığını korumaya devam edeceğiz” dedi.