Avcılar'da, madde bağımlısı boş arazide kendi yüzünü yaktı

Avcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi boş arazide tinerle oynarken bir anda parlama oldu. Yaralanan kişi olay yerinden 1 kilometre ilerde bulunarak vatandaşların ihbarıyla çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cihangir'de bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu söylenilen bir kişi boş arazide tiner ve yanıcı maddelerle oynuyordu. Bu sırada bir anda alev alan tiner kutusunda parlama meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar yaralanan kişiye yardımcı oldu. Yaralanan kişi olay yerinden 1 kilometre ileride cadde üzerinde vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Madde bağımlısının yüzünde yanıklar olduğu öğrenilirken, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başladı.

Polisin, çok yönlü incelemesi devam ediyor.