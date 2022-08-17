Avcılar'da Marmara Depremi'nin 23. yılında hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyince düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, depremzedeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Avcılar'da depremde hayatını kaybeden yurttaşların isimlerinin yazılı olduğu mermer blok önünde saat 03.02'de gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Deprem sırasında Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişiyi temsilen meşale ve mumlar yakıldı.

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Yakın süreç içerisinde İzmir, Elazığ'da gerçekleşen depremde insanların yaşamını yitirdiğine şahitlik ettik. Doğa olayları karşısında kendimizi hazırlamamız, depreme karşı hazırlamamız hala güncel bir sorun. Gecenin 3'ünde burada olma duyarlılığı somutlaştı, ete kemiğe büründü. Binlerce konut kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. 10 binlerce Avcılarlı depreme karşı güvenli konutlara taşınma sürecini başlattı. Bundan 23 yıl önce Avcılar'da da Avcılarlı hemşehrilerimizin ölümüyle sonuçlanan bir deprem gerçekleşti. Deprem Avcılar'dan çok uzaklarda Gölcük'te gerçekleşti ve işte hemen önünde bulunduğumuz alanda ismi zikredilen 247 insan yaşamını yitirmişti. Bugün özellikle bu saatte burada olmak bu acıyı unutmadığımızın, unutulmadığının açık göstergesi” diye konuştu.

Etkinlik, alana bırakılan kırmızı karanfillerin ardından son buldu.