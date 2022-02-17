Avcılar'da ‘meyve suyu' kutularında uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Avcılar'da, polisin durumundan şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi. Polisten kaçan şahsılar kovalamacanın ardından yakalanırken, verdikleri adreste yapılan aramalarda meyve suyu kutuları içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Şubat Salı günü Avcılar Denizköşkler Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘sokak satıcısı-torbacı' olduğundan şüphelendiği iki kişiyi durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayan iki şahıs kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan H.A.C ve H.M, isimli şahıslar üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polis ekipleri, şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri kişi ve adreslerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmada, iki kişinin uyuşturucuyu Denizköşkler Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapılan adresten aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Baskında yabancı uyruklu E.R. ve kadın olan L.E. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Daha sonra evde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 2 adet meyve suyu kutuları içerisine basılı vaziyette 340 gram yeşil renkli uyuşturucu madde, çeşitli kutular içerisine gizlenmiş beyaz ve kahverengi renklerde 326 gram ağırlığında kristal uyuşturucu madde, 34 gram ağırlığında 33 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu içmede malzeme ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan 4 zanlı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlıdan H.A.C. ve H.M, mahkemece serbest bırakılırken, yabancı uyruklu E.R. ve kadın L.E. isimli zanlılar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.