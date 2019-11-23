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Avcılar'da miras kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Avcılar’da iki kişi arasında çıkan miras tartışması kanlı bitti.

Avcılar'da iki kişi arasında çıkan miras tartışması kanlı bitti. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Cihangir Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bir iş merkezi içinde gerçekleşti. İddiaya göre Orhan M. ile Hasbi Ö. arasında iş merkezi içinde miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Orhan M. yanındaki ruhsatsız silahı ile Hasbi Ö.'yü silahla omzundan yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli Orhan M.'yi silahı ile birlikte yakaladı. Yaralı Hasbi Ö. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri devam ederken olaya tanık olduğu düşünülen kişilerde ifade için emniyete götürüldü.

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