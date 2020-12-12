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Avcılar'da ölümle biten silahlı çatışmanın 2 şüphelisi tutuklandı

Avcılar’da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Avcılar'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın 2 şüphelisi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Avcılar'da dün akşam saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olan iki grup sokakta birbirlerine kurşun yağdırmıştı. Çıkan çatışmada Hikmet E. hayatını kaybederken, olay yerine yakın bir çöp kutusunda 2 adet tabanca ele geçirilmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri çatışmaya karışan Ahmet E.(24), Tarık C. (23), Osman Türker A.(26), Emin Can A.(19), Ramazan Y.(19), H.A.K(17), Umut Can L.(19) ve Çiya E.'yi (24) yakalayarak gözaltına almıştı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık C., Ahmet E., Mertcan A., Çiya E., Ramazan Y. ve Umut Can L. serbest bırakılırken, Hacı Ali K. ile Emin Can A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olaya karışan şüphelilerin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmak ve kasten adam yaralama gibi çeşitli suçlardan toplam 83 suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi.


Öte yandan çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokağa gelen 3 otomobil ile gelen şahısların araçlardan inerek çatıştıkları ve zanlıların kaçma anları yer aldı.

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