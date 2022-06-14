Avcılar'da otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kurtuldu

Avcılar'da cadde üzerinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kadın sürücü kendisini son anda dışarı atarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 10.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı Caddesi üzerinde yaşandı. Binek araç seyir halindeyken aniden dumanlar çıktı. Dumanları gören kadın sürücü kendisini son anda dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken araç kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören Muharrem İnel isimli vatandaş, “ İlk başta duman çıktı. Kendi kendine yandı. Yaralı yoktu” dedi.