Avcılar'da otomobil takla attı

Avcılar'da E-5 yan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 JG 8398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bariyerleri aşarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatarak araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Kaza nedeni ile trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.