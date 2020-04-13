Avcılar'da PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Avcılar'da PTT önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler kuyrukta bekleyen vatandaşları sık sık sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyardı. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar dip dibe sıra bekledi.

Korona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erkene alındı. Maaşları hesaba yatan ve PTT'de işleri olan vatandaşlar, şubeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler sık sık vatandaşları uyararak sosyal mesafeye uymalarını istedi. Ancak, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alırken, bazı vatandaşlar ise uyarılara aldırış etmedi. Kuyrukta bekleyen vatandaşların çoğu ise maske takarak sıra bekledi. İçeriye tek tek alınan vatandaşların ataş ölçümü de yapıldı.