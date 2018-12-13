Avcılar'da sahaya inen Başkan Benli, halkın taleplerini dinledi

Handan Toprak Benli, günün ilk saatlerinde mesaisine sahada başlayarak Belediye Meydanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Benli, Bülent Ecevit Parkı'nda kendisine iletilen talepleri de dinledi.

Handan Toprak Benli güne Bülent Ecevit Parkı'nda başladı. 7'den 70'e herkesin uğrak noktası olan Emekliler Yeri'nde emeklilerle buluşan Benli, hemşehrileriyle birlikte çay içip bulmaca çözdü. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyarette Başkan Handan Toprak Benli, vatandaşların taleplerini de dinledi ve çözüm sağlanması için ilgili birimlerine iletti.

“Makamda değil sahada yönetim”

4 buçuk yıldır görevini sürdüren Handan Toprak Benli, yeni yıl hazırlıklarını yerinde inceledi. Marmara Caddesi'nde Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları kontrol eden Başkan Benli, “Belediyecilik hizmeti başkanından tutun tüm personeline kadar 7/24 hizmet anlayışı ile çalışması gerekmektedir, bizler halkımızın isteklerine hızlı cevap verebilmek için ekibimle her daim görevimizin başındayız. Telefonum tüm Avcılarlı hemşehrilerimde vardır istedikleri vakit gece gündüz demeden beni arayabilirler” dedi.