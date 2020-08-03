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Avcılar'da sahilde atlı polislerden maske ve sosyal mesafe uyarısı

Kurban Bayramı’nın son gününde sıcak havayı fırsat bilerek Avcılar’da sahile akın eden vatandaşlara Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerince sosyal mesafe kuralı hatırlatılıp maske uyarısında bulunuldu.

Kurban Bayramı'nın son gününde sıcak havayı fırsat bilerek Avcılar'da sahile akın eden vatandaşlara Atlı Polis Grup Amirliği ekiplerince sosyal mesafe kuralı hatırlatılıp maske uyarısında bulunuldu.


Bayramın son tatil gününde sıcak havadan bunalan vatandaşlar Avcılar'da sahil kenarına akın etti. Korona virüs salgının kurallara uyulması için Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri tarafından atlarla devriye gezildi. Ekipler vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Atlı polislerin çalışmalarına kentin farklı noktalarında da sık sık devam edecekleri öğrenildi.

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