İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avcılar'da "Sanal Tombala" operasyonu

Avcılar’da sanal tombala oynatan iş yerine operasyon düzenlendi.

Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine operasyon düzenlendi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesindeki bir iş hanının içinde bulunan bir iş yerinde "sanal "tombala" oynatıldığı iddiası üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler kumar oynatıldığı öne sürülen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sanal tombala oynadığı görülen 15 kişiye ve iş yeri sorumlusuna suçüstü yapıldı. Operasyon neticesinde kumar oynatılan adresin ruhsatsız olduğu öğrenilirken, iş yerinde bulunan 21 adet dizüstü bilgisayara el konuldu.


"Sanal tombala" oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Recep A. hakkında kumar oynatmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.