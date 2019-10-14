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Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.


Olay, Avcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Olayda 3 kişi ağır yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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