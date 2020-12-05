Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimine İlçe Kaymakamı Kemal İnan da katıldı

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetime ilçe Kaymakamı Kemal İnan'da katıldı. Denetimler sırasında bir aranması olduğu öğrenilen bir taksici gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. İstanbul genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler yapıldı. Avcılar'da kurulan denetim noktalarında vatandaşın kısıtlamaya uyup uymadığı denetlendi. Denetim sırasında aranması bulunan ticari taksi şoförü gözaltına alındı. Denetime Avcılar Kaymakamı Kemal İnan da katıldı. Kaymakam İnan çevrede açık bulunan restoran çalışanlarına kapanış saatlerine riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Denetim sırasında çok sayıda araçta arama yapılırken sürücülerin GBT'leri kontrol edildi.

Denetimlere katılan Avcılar İlçe Kaymakamı Kemal İnan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Bugün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması istisnalar hariç devam ediyor. Esnafımız yüzde 99 oranında uymuş durumda. Bazen saat karıştıranlar olabiliyor, onları da arkadaşlarımız gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuyorlar. İlçemizin girişinde ekiplerimiz, ilçeye giriş yapan şahısları, arabaları izinleri olup olmadığını, uyup uymadıklarını kontrol ediyorlar. Burası ilçemizin ana girişi, bu nedenle arkadaşlarımız bu noktada yoğun bir denetim yapıyorlar. Yasakların faydalı olduğunu görüyoruz. İlçemizde son 10 gündür özellikle restoran ve kafelerdeki kısıtlama nedeniyle birinci hafta yüzde 20, 10 günde yüzde 40 oranında ilçemizdeki vakalarda azalma var. Bu da sevindirici, önlemlerin etkili olduğunu gösteriyor” dedi.