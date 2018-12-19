Avcılar'da sokak hayvanları için hazırlıklar tamamlandı

Bu kapsamda Avcılar Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan Kedi evleri ve Rehabilitasyon merkezindeki yuvaları branda ile kapatarak sıcak bir yuva ortamı sağladı. Rehabilitasyon merkezinde yer alan yuvaları sıcak ısıtıcılar ile donatan ekipler, böylece kış aylarında sokak hayvanlarının sıcak ve mutlu bir yuvada bulunmasını sağladı.

Sokak hayvanları için ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Avcılar yalnızca mutlu insanların değil, mutlu kedilerin, köpeklerin, kuşların da kenti olsun diye çalışıyoruz. Sokaktaki canlarımız için kış hazırlıklarımızı tamamladık. Kedi evlerimizi ilçemizde bulunan belli noktalara göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yerleştirdik gerek su ve mama kabı olsun her sevimli dostumuzun ulaşabileceği noktalarda bulunmaktadır, kedi evlerimizi kış aylarında dostlarımızın korunması için branda ile kapatıp altlarına yorgan ve battaniye seriyoruz ve Rehabilitasyon merkezimizde ise ısıtıcılar sayesinde yaşam alanlarını daha sıcak hale getiriyoruz dedi.