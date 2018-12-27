Avcılar'da suç oranı yüzde 51 azaldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 yılı “Huzur Toplantısı” yapıldı. İlçe genelinde meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, halkla ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve bilgi akışının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Kaymakam, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçeklesen toplantıda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, vatandaşları olabilecek olaylara karşı uyardı. Mahallelerde görülen yabancı şahısların mahalle sakinlerince ekiplere bildirilmesi gerektiğini aktaran Yeşilyurt, vatandaşların huzuru için çalıştıklarını belirtti.

"Avcılar'ın sorununu iyi bilen ve 7/24 sahada olan bir belediye başkanıyım"

Toplantıda vatandaşların sorularını yanıtlayan Avcılar Belediye Başkanı Benli, “Avcılar'ın sorunları ve çözümü için kurumlar arası tam iletişim yöntemi ile çalışmaya devam edeceğiz. Avcılar'ın sorununu iyi bilen ve 7/24 sahada olan bir belediye başkanıyım. Sahadaki ekiplerimle de her zaman bilgi alışverişi halindeyiz. Bu bilgileri Avcılar'ın huzuru ve güvenliği için emniyet yetkilileri ile paylaşmaktayız. Avcılar halkının huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan, suç oranının yüzde 51 azalması başarısına imza atan başta İlçe Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurumlarımıza ve personellerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Huzurla yaşanan bir kent için tüm kurumlarımızla el ele çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.