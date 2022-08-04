Avcılar'da sünger geri dönüşüm atölyesinde korkutan yangın

Avcılar'da sünger geri dönüşüm atölyesindeki makineden çıkan kıvılcımın süngerlerin üzerine gelmesi sonucu yangın çıktı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, 18.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Sıhhiye Sokak içerisinde bulunan sünger geri dönüşüm atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, süngerleri geri dönüşümde kullanan atölyede bir makineden çıkan kıvılcımların süngerlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Süngerlerin hızla tutuşması sonucu yangın kısa sürede büyüyerek bütün atölyeyi sararken, mahallede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi ise, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangınla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Yanan atölyenin üst katında oturan Mustafa Demir, “Makine arızasından kaynaklı bir yangın çıkmış. İçeride üretimde olan süngerler tutuşmuş ve büyümüş. İtfaiyeci arkadaşlar özverili bir şekilde çalışıyorlar. İki arkadaşta dumandan kaynaklanan rahatsızlık var. Süngerleri içeride küçük sünger haline getirip, geri dönüşümde yastıklarda falan kullanıyorlar. Sünger olduğu için hızlı yayıldı galiba” dedi.