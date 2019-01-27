Avcılar'da şüphe üzerine durdurulan araçtan 99 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Avcılar'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan 99 kilogram kaçak tütün ve 40 paket sigara kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle gözaltına alınan şahıs, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak günü Yeşilkent Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramalarda, 10 adet 5 kilogramlık paketlerde toplam 50 kilogram kaçak tütün, 7 adet 5 kilogramlık paketlerde toplam 35 kilogram kaçak tütün, 12 koli içerisinde 1 kolide 50 paket olmak üzere 600 paket boş makaron, 7 paket 2 kilogramlık karton içerisinde 14 kilogram kaçak tütün, 40 paket sigara kağıdı, 8 adet tütün sarma makinesi, 9 kutu içerisinde 180 adet makaron doldurma makinesi, 7 paket halinde sigara filtresi, 2 paket halinde mıknatıslı 24 adet sigara kutusu, 10 paket halinde sigara filtresi, 60 paket halinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Yakalanan E.S. isimli şüpheli 23 Ocak günü savcılık tarafından serbest bırakıldı.