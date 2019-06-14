Avcılar'da tahliye edilen binanın yıkımı gerçekleştirildi

Avcılar'da geçtiğimiz ay kolonlarında meydana gelen çatlaklardan dolayı boşaltılan 5 katlı bina belediye ekiplerinin çalışması ile yıkıldı. Binanın yıkıldığı alan drone ile havadan da görüntülendi.

Denizköşkler Mahallesi Haluk Sokak'ta bulunan 5 katlı Mecitbey Apartmanı, kolonunda çatlaklar ve korozyon oluştuğu gerekçesi ile tahliye edilmişti. 21 yıllık bina bugün yerinde kentsel dönüşüm yapılması kaydı ile yıkıldı. Binanın yerine ilerleyen günlerde yenisinin yapılacağı öğrenilirken, yıkımın gerçekleştiği alan havadan drone ile görüntülendi.