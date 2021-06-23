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Avcılar'da tedbir amaçlı boşaltılan bina havadan görüntülendi

Avcılar’da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan binanın doğalgazı kesilerek mühürlendi.

Avcılar'da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan binanın doğalgazı kesilerek mühürlendi. Bina havadan görüntülendi.


Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 4 katlı bina gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başlamıştı. Bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün binanın doğal gazı kesilerek, Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürlenen binana havadan görüntülendi.

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