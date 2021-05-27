Avcılar'da temizlik işçisi 5 ayda ikinci kez cüzdan buldu

Avcılar Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Nazmi Sönmezsoy, 5 ay içerisinde iki kez bulduğu para dolu cüzdan ile telefonu sahiplerine teslim etti.

Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri'nde 7 yıldır çalışan Nazmi Sönmezsoy, çalıştığı bölge olan Ambarlı Mahallesi'ndeki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda, 24 Mayıs Pazartesi günü temizlik yapmak için geldi. Bir süre temizlik yapan Sönmezsoy, bu esnada bir bankın yanında bir cep telefonu ile içinde 505 TL ve kredi kartı bulunan bir cüzdan buldu. Sönmezsoy, durum üzerine amirlerini arayarak, bilgi verdi. Bunun üzerine Temizlik İşleri Şefi Gökhan Derici, ilçe nüfus müdürlüğü ile irtibata geçerek, cüzdanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Yapılan araştırmada cüzdanın Avcılar'da ikamet eden Turan Yağsız'a ait olduğu tespit edildi. Yağsız ile irtibata geçen Şef Derici, cüzdan ve telefonun kendilerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine telefon ve para sahibi Yağsız, Avcılar Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelerek para ve cep telefonunu teslim aldı.

"5 ay önce bulduğum cüzdan bir engelliye aitti"

5 ay önce çalıştığı bölgede de engelli bir vatandaşın düşürdüğü cüzdanı bulduğunu anlatan Nazmi Sönmezsoy, “Bölgemde çalışırken yerde cüzdan buldum. Hemen bölge amirlerimi aradım. Onlar da şirketi aramışlar. Sonra cüzdan sahibi emniyete gitmiş, belediyeye gitmiş. Cüzdanım kayboldu diye, sonradan adamı çağırmışlar. Cüzdanı kaybeden engelliymiş, babası geldi engelli maaşı almış, düşürmüş. Ben de buldum, amirlerime teslim ettim. Engelli çocuğun babası geldi, parayı ona teslim ettik” diye konuştu.

“Parkta çalışırken cüzdan ve para buldum”

En son bulduğu cüzdan ve para ile ilgili konuşan Sönmezsoy, “Bu da bir hafta önce tekrar parkta çalışırken, saat 06.30 sıralarında baktım bir bankın üzerinde para var ve cep telefonu var. Onları aldım, amirlerimi aradım. Tutanak karşılığında amirlerime teslim ettim. Üç-dört gün sahibi çıktı. Sahibi çıktıktan sonra teslim ettik. Çok memnun olduk” diye konuştu.

Öte yandan Sönmezsoy'a, her cüzdan ve para bulduğunda amirleri tarafından bir gün izin ve istediği bölgede çalışma imkanı veriliyor.