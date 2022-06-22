Avcılar'da trafikte işlenen silahlı saldırının failleri yakalandı

Avcılar Avcılar'da trafikte duran araca silahlı saldırı gerçekleştirerek bir kişiyi öldüren şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin de aracı durdurup ateş etme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda Pazar günü 34 FP 8661 plakalı araç trafik nedeniyle yolda durduğu sırada arkada duran 34 JD 631 plakalı araçtan inen ikisi silahlı üç kişi yolcu koltuğunda oturan 46 yaşındaki Oğuz Bora T.'ye ateş açmıştı. Saldırı sonucu yaralanan Oğuz Bora T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan Arda D., Özkan K. ve F.M.'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda, Doğuş D.'nin dayısının üzerine kiraladığı aracı kaçırarak olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca şahısların olaydan sonra gittikleri ikamette yapılan arama sonrası ele geçirildi. Doğuş D. ve Arda D. isimli şüpheli şahıslar 20 Haziran günü Cinayet Büro Ekipleri, tarafından yakalandı. Doğuş D'nin 13 adet kaydı, Arda D.'nin de 5 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin de aracı durdurup ateş etme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.