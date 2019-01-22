Avcılar'da Türk Sanat Müziği rüzgarı

Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Türk Sanat Müziği Sanatçısı Seda Düzyol, en güzel eserleri dinleyenlere seslendirdi.

Avcılar, yeni haftaya konserle başladı. Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Türk Sanat Müziği Sanatçısı Seda Düzyol, en güzel eserleri dinleyenlere seslendirdi. Vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Düzyol en sevilen Türk Sanat Müziği eserlerini Avcılarlılar için okudu. Dinleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı eserleriyle geceyi büyüledi. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli'nin de katıldığı konsere ilgi büyüktü.

Sanatın ve sanatçının daima yanında yer alacağız.

Konser sonrası konuşan Başkan Toprak, "TSM Sanatçısı Seda Düzyol Yılmaz Konseri ile haftaya başladık. Kültür ve Sanat Kenti Avcılar'ımızda, değerli Türk Sanat Müziği sanatçısı Seda Düzyol Yılmaz'ın konserini Barış Manço Kültür Merkezi'mizde hemşerilerimizle birlikte keyifle dinledik. Sanatı kurumsallaştırmış ve akademikleştirmiş bir kent olarak, sanatın ve sanatçının daima yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.