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Avcılar'da Uygur Türk'üne silahlı saldırıda 'Çin' iddiası

Avcılar’da 2 gün önce gece saatlerinde misafirliğe geldiği evin önünde Çin pasaportlu Yusufujrang Aimaitijiang isimli Uygur Türkü, silahlı saldırıya uğradı.

Avcılar'da 2 gün önce gece saatlerinde misafirliğe geldiği evin önünde Çin pasaportlu Yusufujrang Aimaitijiang isimli Uygur Türkü, silahlı saldırıya uğradı.



Olay, 2 gün önce gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çin pasaportlu Yusufujrang Aimaitijiang isimli inşaat işçisi Uygur Türkü, arkadaşının evine misafirliğe geldi. Dışarı çıkan Aimaitijiang'a saldırgan ya da saldırganlar tarafından 2 el silahla ateş edildi. Aimaitijiang ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı.


Yusufujrang Aimaitijiang'ın hastanede tedavi altına alındığı söylenildi. Aimaitijiang ilk müdahalede bulunduğu söyleyen vatandaş, "22.28 civarlarında 2 el silah sesi duydum. Arkadaş sırtından vurulmuş şekilde yatıyordu. Tampon yaptım 15 dakika sonra polisler geldiler. Vuran kişinin sokağın içine doğru kaçtığını gördüm. Arkadaşını ziyarete gelmiş buraya" dedi.


Casusluk yüzünden vuruldu iddiası


Silahlı saldırı ile ilgili polis soruşturması devam ederken Yusufujrang Aimaitijiang'ın ve ailesinin bir süredir Çin tarafından, yurt dışında yaşayan Uygur Türkleri ile ilgili casusluk konusunda tehdit edildiğini söylediği iddia edildi.

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