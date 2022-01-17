Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Avcılar'da polis ekipleri uyuşturucu satıcısı şahsın evine baskın düzenledi. Yakalanacağını anlayan zanlı, uyuşturucuyu klozete atarak sifonu çekti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesinde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgili üzerine hareket geçti. Yapılan takip sırasında eve girip çıktığı görülen G.B. durdurularak üzeri arandı. G.B.'nin üzerinden 2.20 gram olduğunu gören ekipler, hemen eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 24 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, K.B.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

K.B.K.'nın ifadesini alan polis, şahsın uyuşturucu maddeleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesindeki E.Ç. isimli şahıstan aldıklarını belirledi. Ekipler bu kez de E.Ç. isimli şahsın evine baskın düzenledi. E.Ç. gözaltına alınırken, yakalanacağını anlayan zanlının uyuşturucuyu klozete dökerek sifonu çektiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.B. serbest bırakılırken, K.B.K. ve E.Ç. ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklandı.