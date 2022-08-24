İhlas Haber Ajansı

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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Avcılar’da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Avcılar'da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Avcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığını tespit eden ekipler, günlerce süren fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Dün eve operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı.


Evde yapılan aramalarda 134 gram metamfetamin maddesi, 1.30 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet silah ve 3 bin 130 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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