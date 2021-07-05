Avcılar'da uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturcu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Baskında 5 kilonun üzerinde esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, ilçede 2 kişiyi tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 Temmuz'da Denizköşkler Mahallesindeki 2 eve operasyon düzenlendi. Baskında H.C. ve S.M. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 5 kilo 192 gram esrar, 1 sahte sürücü belgesi, 5 Kaleşnikof fişeği, çeşitli çapta 36 fişek, 1 balistik yelek ve cep telefonları ele geçirildi.

Emniyete götürülen her iki şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. H.C. ve S.M., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.