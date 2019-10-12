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Avcılar'da yarısı yıkılan minarenin söküm çalışması başladı

Avcılar’da, 5.

Avcılar'da, 5.8'lik depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan caminin, minare söküm işlemi için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.


Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da E-5 kenarında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin geri kalan parçalarının söküm işlemine sabah saatlerinde belediye ekipleri tarafından başlandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin vinç yardımı ile parçaları sökecekleri öğrenildi.

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