Avcılar'da yaşlı adam bisikletle 5 metre yükseklikten dereye uçtu

Avcılar'da yaşlı bir adam bisikletle 5 metre yükseklikteki dereye düşerek ağır yaralandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi G-653'üncü sokak üzerinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir adam kanalizasyon deresinin yanında bisikletle seyir halindeyken dengesini kaybetti. Adam, korkulukları kopuk olan dereye 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Adamın dereye düştüğünü gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan yaşlı adamı yukarı çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti. Adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor.