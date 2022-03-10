İhlas Haber Ajansı

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Avcılar'da yollar beyaza büründü

Avcılar’da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Avcılar'da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşarken, park halindeki araçların da üzerleri karla kaplandığı görüldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Avcılar'da lapa lapa yağan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Sabah işe gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki araçların üzerleri karla kaplandığı görüldü.

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