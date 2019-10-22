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Avcılar'da yunus polisinin karıştığı trafik kazası: 1 polis yaralı

Avcılar’da yunus polisi seyir halindeyken bir araçla çarpıştı.

Avcılar'da yunus polisi seyir halindeyken bir araçla çarpıştı. Kazada, yunus polisi motosikletten düşerek kalçasından yaralandı. Olay yerine yunus polisinin çok sayıda meslektaşı geldi.


Kaza, Avcılar Filizköy Bulvarı Esenyurt istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Eren isimli yunus polisi motosikletiyle seyir halindeyken 06 BN 6350 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yunus polisi çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin hayati tehlikesinin olmadığı, kalçasından yaralandığı öğrenildi.


Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 06 BN 6350 plakalı aracın sürücüsünün ifadesi alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Öte yandan olay yerine gelen çok sayıda yunus polisi yaralanan meslektaşlarının peşinden hastaneye gitti.

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