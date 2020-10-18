Avcılar'daki baltalı dehşet kamerada

Avcılar'da 2 kişinin yaralandığı baltalı kavganın dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında ‘araç yerime park ettin' meselesi yüzünden baltalı kavga çıkmıştı. Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde komşuların birbiriyle kavga etmesi, şahıslardan birinin diğerine baltayla vurması yer alıyor.