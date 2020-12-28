Avcılar'ın Belediyesi eski binasında yıkıma başlandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 bloklu bir sitenin yıkımını ve eski belediye binasının yıkımını yerinde inceleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eski belediye binasının yıkımıyla birlikte çıkan haberlere ilişkin olarak, “Oturulmayacak bir binaydı lafı doğru olmayabilir, abartılmış olabilir” dedi.

17 Ağustos 1999 Depremi'nde İstanbul'un en çok yıkıma uğrayan ve can kaybı yaşanan ilçesi Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Cihangir Mahallesi'nde 5 bloktan ve toplam 76 daireden oluşan bir sitenin kentsel dönüşüm çalışmalarını ve Merkez Mahallesinde bulunan eski belediye binasının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Hançerli yetkililerden de bilgiler aldı.

Konuyla ilgili konuşan Hançerli, 5 bloklu sitede 76 ayrı ailenin anlaşması sonrası yıkım çalışmalarının başladığını kaydederek, “ Yıkım demek bizde mutluluk, yıkım demek bizde yeniden yapmak güvenli hale gelmek ve dayanıklı bir kent inşaatı anlamına geliyor. Seçilmeden önceden söz verdiğimiz gibi yenilenmek sözü vermiştik. Bu sözümüzü gün be gün tutuyoruz. Kendi belediye binamızı da geleceğin İstanbul'una geleceğin Türkiye'sine ve Avcılar'ına hazır hale getirmek için yıkıyoruz. Yeniden yapacağız. Buradan tüm Avcılar'lı hemşerilerime komşularıma yenilenmek için verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Şu ana kadar kentsel dönüşüme girmemiş komşularımızı da kentsel dönüşüm için uzlaşmaya yan yana gelmeye el sıkışmaya davet ediyorum. Çünkü çocuklarımızı güvenliği ve geleceğimiz için güvenli yapılar ön koşuldur” dedi.

“Oturulmayacak bir binaydı lafı doğru olmayabilir, abartılmış olabilir”

Hançerli, yıkılan belediye binasının dayanıklı olmadığı ve ayakta kalmasının bile olağanüstü olduğu iddialarıyla ilgili de konuşarak, “Bu şaşılacak bir şey değil çünkü 1999 depremi öncesindeki yönetmelik ve mevzuat bugünün mevzuatı ile kıyasladığımızda inanılmaz derecede farklı. Yani 1999 depremi öncesi yapılan binaların neredeyse hepsi aynı. Bu özel bir durum değil bütün binalarda bunu görüyoruz. Yeni mevzuat bambaşka bir yapı ön görüyor. Buna uygun yapılarda güvenli. Biz de bu nedenle güvenlik olmadığı için yıkıyoruz yeniden yapıyoruz. Teknik olarak benim bilgi vereceğim bir durum değil o bazı şeylerde abartılıyor. Bina ayaktaydı. 5.8 depremini geçirdi bir sorun yaşanmadı. Biz daha büyük depremlere dayanıklı hale gelmesi için yeniden yapıyoruz. Oturulmayacak bir binaydı lafı doğru olmayabilir abartılmış olabilir ama 7'nin üzerinde bir depreme dayanmayacağını da uzmanlar söylemişti” diye konuştu.