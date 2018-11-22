Avcılar'ın sessiz çığlıkları 25 Kasım'da yürüyor

Avcılar Belediyesi, 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü için etkinlik programını açıkladı. Etkinlikler İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tek kadın Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli öncülüğünde Avcılar'da Kadına Karşı Şiddette Hayır yürüşü ile başlayacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Avcılar Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlencek.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Paneli

Barış Manço Kültür Merkezi'nde Altınbaş Üniversite işbirliğinde düzenlenecek panelde; Kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve güncel kadın sorunlar konuşulacak. Panel 'den sonra Arslanköy kadınlar tiyatro topluluğu sahne alacak.

Mersin'den Dünya'ya; Arslanlar Kadınlar Tiyatro Topluluğu

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyana duyuran, bir reklam filminde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile de kamera karşısına geçen 61 yaşındaki Ümmiye Koçak ve ekibi sahneledikleri "Baba ben geldim" oyunu Avcılar Barış Manço Kültür Merkez'inde tüm kadınlar adına oynayacak.

"Susmayacağız"

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak “Bütün Kadınlarımızı 25 Kasım'da Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete karşı yapacağımız etkinliklere davet ediyorum. Susmayacağız ve birlikte sesimizi daha da fazla yükselteceğiz.” dedi.