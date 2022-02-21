Avcılarlı Rabia Avrupa şampiyonu oldu

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası, 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti. Milli takımlarda ülkemizi 5 sporcu ile temsil eden Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Muaythai Takımı Şampiyonadan 1 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü.

Türkiye Şampiyonası'ndan 8 altın madalya ile dönen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Muaythai Takımı bu kez Avrupa'yı salladı. 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'na 35 ülkeden 650 sporcu katıldı. Türk milli takımımız şampiyonayı takım halinde Avrupa ikincisi olarak tamamlarken; milli takımlarda ülkemizi 5 sporcu ile temsil eden Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları şampiyonadan 1 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü.

Avrupa Muaythai Şampiyonası 51 kg alt kategorisinde ülkemizi temsil eden Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Rabia Geliç yarı finalde Yunanistanlı rakibini ezici bir üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Danimarkalı rakibini mağlup eden Avcılarlı Rabia altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Muaythai Şampiyonası finallerinde; 81 kg üst genç kategorisinde ve 51 kg Yıldız Erkekler kategorilerinde ülkemizi temsil eden Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Kemal Muhsin Şahin ve Baran Genç gümüş madalya kazandı.

“Bu gurur hepimizin”

Şampiyonanın düzenlendiği Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda sporcularla buluşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Gençlerimiz başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devem ediyor. Avcılar Belediyesi Spor Kulübü'ndeki arkadaşlarımız Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalar ile sadece bizleri gururlandırmadı, Milli takımımızın da başarısını yükseltti. Bu gurur hepimizin. Ben gençlerimizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım” dedi.