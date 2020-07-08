Avizeciler Çarşısı ‘cam sanatı merkezi' olacak

Şişhanedeki Bankalar Caddesi'nde bulunan Avizeci esnafını ziyaret eden Başkan Yıldız, bölgeyi Cam Sanatı Merkezi haline getireceklerini söyledi.

‘Beyoğlu'nu dinliyor, birlikte yönetiyoruz' sloganıyla çalışmalarını sürdüren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölge bölge gezerek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinliyor. Bölge ziyaretleri kapsamında Şişhanedeki Bankalar Caddesi'nde bulunan Avizeci esnafını ziyaret eden Başkan Yıldız işletmeleri tek tek gezerek hayırlı işler diledi. Bölgenin hak ettiği değeri görmesi için esnafla el ele vererek, istişare ederek gerekli çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Yıldız, bölgeyi cam sanatı merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Cam tasarımı merkezi olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz”

Şişhanede avizeciler çarşısı olarak bilinen bölgenin dünyada cam tasarımının merkezi olduğunu belirten Başkan Yıldız, “Burası cam tasarımının dünyadaki en önemli merkezlerinden birisi. Avizeciler denilerek geçiştiriliyor. Ama biz bu bölgeniz sanat ve kültür yönünü de ortaya çıkartarak aydınlatma, cam tasarımı merkezi olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz her şeyi konuşarak, istişare ederek yapıyoruz. Bu kapsamda aydınlatmanın kalbi Şişhane Bölgesi'nde vatandaşlarımızla selamlaşıp esnafımıza ziyaretlerde bulunduk. Canlanan turizmi desteklemek amacıyla bölge esnafımızla fikir alışverişi yaparak yeni kararlar alacağız” dedi.