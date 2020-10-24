AVM, cami ve halı sahalarda denetim yapıldı,177 bin 621 TL ceza kesildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden dün AVM, Cami/Mescit, Halı Saha/Spor Tesisi denetim yapıldığını ve , 177 bin 621 TL ceza kesildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında “İstanbul'da 23 Ekim'de "AVM, cami, mescit, halı saha ve spor tesisleri"ne yönelik bin 480 personel ile yapılan denetimlerde; 513 AVM bin 274 cami, mescit, 73 halı saha, spor tesisi denetlendi. 10 suç duyurusu, 95 uyarı, 102 idari işlem yapılarak, 177 bin 621 TL ceza kesildi” ifadelerini kullandı.