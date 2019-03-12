AVM Ciro endeksi Ocak'ta yüzde 9,4 arttı

Ocak ayında AVM'lerdeki perakende ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,4 oranında arttı. Metrekare verimliliğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış teknoloji kategorisinde gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM'lerdeki perakende ciro endeksinin Ocak ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre endeks, 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,4 artış kaydederek 267 puana ulaşırken, 2018 aralık ayına göre ise yüzde 16,6 oranında azaldı. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, Ocak 2019'da İstanbul'da bin 278 TL olurken Anadolu'da ise 848 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2019'da bin 20 TL olarak hesaplandı.

Ocak ayında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde

Ocak ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi, geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 21,5'lik bir artış kaydetti. Yine geçen yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki metrekare verimliliği hipermarket kategorisinde yüzde 19,6; yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 18,8; giyim kategorisinde yüzde 15,7; ayakkabı kategorinde yüzde 6,6 ve diğer alanlar kategorisinde yüzde 3,1 oranında artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksi

Ocak 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4,5'lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

AVM Endeksi Ocak 2019 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Şimdiye kadar yüzümüzü güldüren endeks sonuçları Ocak ayında duraksadı. Uzun zamandır enflasyon oranlarının üzerinde veya başa baş giden endeks rakamlarımız, Ocak ayında yüzde 9,4 artış ile yüzde 20,35 olan enflasyon oranının yaklaşık 10 puan altında kaldı. Bu sonuçlardan seçimler sebebi ile tüketicinin duraksadığını düşünüyoruz. Organize perakende sektörü ülkemizin lokomotiflerindendir dolayısı ile ciroların yukarı hareketini yatırımcılar olarak bizler de önemsiyoruz".

Kategoriler bazında en yüksek artışın teknoloji ve hipermarket kategorilerinde yaşanması ile ilgi olarak Belgü şöyle konuştu: "Teknoloji kategorisindeki bu artışta sömestr tatili ve vergi indirimlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hipermarket kategorisindeki artışın yüksek oluşu ise zorunlu ihtiyaçların öncelikli olduğunu gösteriyor".