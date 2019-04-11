AVM ciro endeksi yüzde 18,1'lik artış ile enflasyonun altında

AVM'lerdeki perakende ciro endeksi Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 oranında artarak, yüzde 19,7 olarak açıklanan enflasyon oranının altında kaldı. Metrekare verimliliğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yiyecek-içecek ve giyim kategorilerinde gerçekleşti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Verilere göre ciro endeksi, 2019 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 18,1 oranında artış kaydederek 248 puana ulaşırken, Ocak 2019'a göre ise yüzde 7,1 oranında azaldı. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, Şubat 2019'da İstanbul'da bin 147 TL olurken Anadolu'da ise 814 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat 2019'da 947 TL olarak hesaplandı.

Şubat'ta en yüksek ciro artışı yiyecek-içecek ve giyim kategorilerinde

Şubat ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ‘yiyecek-içecek' ve ardından ‘giyim' kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 23,8 oranında artarken ‘giyim' kategorisi ciroları ise yüzde 23,4'lük bir yükseliş gösterdi.

Yine geçen yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki metrekare verimliliği, hipermarket kategorisinde yüzde 20,5; diğer alanlar kategorisinde yüzde 14,5; ayakkabı kategorisinde yüzde 13,8 ve teknoloji kategorisinde yüzde 9,6 oranında artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksi

Şubat 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2,2'lik bir düşüş yaşandığı görüldü. Ocak 2019 ile karşılaştırıldığında ise Şubat ayında ziyaret sayısı endeksinin yüzde 13,3 oranında azaldığı tespit edildi.

AVM Endeksi Şubat 2019 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgüi "Şubat ayı endeks sonuçlarına baktığımızda bir süredir yaşanan duraklamanın devam ettiğini görüyoruz. Yüzde 18,1 artış gösteren endeks sonuçları, yüzde 19,7 olan Şubat ayı enflasyon rakamına yakın olması umut verici. Tüketici davranışlarının ve ekonomimizin seçim süreçlerinden çabuk etkilendiğini düşündüğümüzde sonuçlarda geçtiğimiz hafta yaşanan yerel seçimlerin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde ziyaret sayılarında azda olsa düşüşler fark ediliyor. Seçim sonrası belirsizliklerin ortadan kalkması ile tüketicinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı ve artık uzun bir süre seçim olmayıp ekonomimize odaklanmanın gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Kategoriler bazındaki en yüksek artışın yiyecek- içecek ve giyimde olması özellikle giyimde sezon sonu indirim kampanyalarının etkisi olduğunu gösteriyor" dedi.