AVM önünde silah sesi paniğe neden oldu

Maltepe'deki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, elindeki kuru sıkı silahın kabzasıyla karşısındaki şahsın kafasına vurdu. Bu sırada silah ateş aldı. Silah sesi nedeniyle alışveriş merkezindeki ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Maltepe Küçükyalı'daki bir alışveriş merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede şahıslardan biri, elindeki kuru sıkı silahın kabzasıyla, karşısındaki şahsa vurdu. Bu sırada silah ateş alınca ortaya çıkan patlama sesiyle alışveriş merkezinde ve çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra yunus ve çok sayıda asayiş timleri gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kavgaya karışan şahıslar polis tarafından gözaltına alınırken, olayda kafasına silahla vurulan kişi hafif şekilde yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.