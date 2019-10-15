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AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı

Esenyurt’ta bir AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta bir AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.


Kaza akşam saatlerinde Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) katlı otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçtan inen gence başka bir sürücü aracıyla çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaşanan kaza sonrası otoparkta tartışma çıktığı sürücünün ise kaçtığı öğrenildi. Kaza sonrasında yaralanan genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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