AVM perakende ciro endeksi, Mart'ta yüzde 22,2 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Mart ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Mart döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 22,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı. Mart 2019 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 19,7 olduğu düşünüldüğünde ciro endeksindeki artışın enflasyon oranının üzerinde olduğu görülüyor.

AVM Perakende Ciro Endeksi verileri birinci çeyrek bazında da geçtiğimiz yılın birinci çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 15,3 artış gösterdi. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Mart 2019'da İstanbul'da bin 317 TL, Anadolu'da 908 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mart 2019'de bin 72 TL oldu.

Çeyrek bazlı metrekare başına düşen ciro göz önünde bulundurulduğunda, 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ve enflasyondan arındırılmadan yüzde 16,6'lık bir artış yaşandı. 2019 yılı 1.çeyrekte metrekare verimliliği bin 13 TL şeklinde gerçekleşti.

Mart 2019'da metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde

Mart ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 25,9'luk artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 23,6, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,4, ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,8, yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 21,1 ve diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 20,0 artış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksi

Mart 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde bir değişim yaşanmadığı gözlemleniyor. Ziyaret sayısı endeksinde birinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9'luk düşüş yaşandı.

AVM Endeksi Mart 2019 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü: “Mart ayı endeks sonuçlarına baktığımızda bir süredir yaşanan duraklamanın az da olsa iyileşme gösterdiğini görüyoruz. Ciro endeksi 2019 Mart döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22,2 artış gösterdi. Her ne kadar endeks enflasyonun üzerinde olsa da Türkiye gündeminin acil olarak ekonomi odaklı olması gerekiyor. Geçmişte bu odağımızı kaybettiğimizde neler yaşandığını tüm sektörler anımsayacaktır. Çalışmalı, üretmeli ve ülkemizin geleceği adına hep birlikte ekonomimizi odak noktamız haline getirmeliyiz. Yaşanan belirsizlik ortamı ekonomiye zarar vermekle birlikte vatandaşımızı da negatif yönde etkiliyor. Bunun somut örneğini ziyaret sayılarında görüyoruz. Ziyaret sayısı endeksinde birinci çeyrek bazında incelediğimizde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9'luk düşüş yaşanmıştır. Belirsizliklerin ortadan kalkması ile tüketicinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı bir dönemi tüm sektör adına istiyoruz” dedi.