AVM yönetmeliğindeki değişiklik, organize perakende sektöründe memnuniyetle karşılandı

Bazı AVM'lerde şeffaflıktan uzak ve adil olmayan ortak alan giderlerinin organize perakende sektörünün en önemli sorunları arasında yer aldığını vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, “Açıklanamayan ve hiç de adil olmayan ortak alan giderleri bazı AVM'lerde neredeyse ikinci bir kiraya dönüşmüş durumdaydı. Yönetmelik yeni haliyle organize perakende markalarımızın beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor” dedi.

AVM'lerde ortak alan giderlerinin daha ‘şeffaf' ve daha ‘adil' bir şekilde dağıtılmasına imkân verecek yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi, organize perakende sektöründe memnuniyetle karşılandı. Yönetmelik değişikliği ile beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını bildiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM'lerde şeffaflıktan uzak ve adil olmayan ortak alan giderlerinin uzun zamandır organize perakende sektörünün en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlattı.

Yönetmeliğin perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda güncellenmesi için dört yıldır girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Öncel, şöyle devam etti: “Bazı AVM'lerde ödenen yıllık toplam ortak alan giderinin üçte birden fazlası halen denetlenemeyen giderlerden oluşuyor. Şeffaflıktan uzak, açıklanamayan ve hiç de adil olmayan ortak alan giderleri bazı AVM'lerde neredeyse ikinci bir kiraya dönüşmüş durumda. Yaptığımız anketlerde üyelerimizin yüzde 95'inin en büyük sorun olarak gördüğü şeffaflıktan uzak ortak alan konusu çözüme kavuştu. 100 bine yakın mağazayı yakından ilgilendiren yönetmelik, yeni haliyle organize perakende markalarımızın beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor. Yeni yönetmelikle, ‘yönetim gideri' yoruma açık olmayan bir netliğe kavuşturuluyor. İçeriği belirsiz fahiş ‘yönetim hizmeti' bedeli kiracıya yansıtılamayacak. Reklam, pazarlama ve danışmanlık harcamaları genel gider sayılamayacak. Ortak gider harcamaları bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenecek. Perakende sektörünün bu önemli sorunun çözümü konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un desteğini ve katkısını hep yanımızda hissettik. Kendilerine organize perakende sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Hatırlanacağı gibi BMD'nin ısrarla gündemde tutması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile Ekim 2018'de dövize endeksli kira probleminden kurtulmuştuk. Ortak alan giderleri ile ilgili sorunun da çözüme kavuşturulması daha adil bir ticaret için organize perakende sektörüne büyük moral oldu."